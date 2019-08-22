0553 313 94 23

Jorgensen : 29. şampiyonluk için savaşacağız!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Danimarkalı stoperi Jorgensen (Zanka), çok iyi başladıklarını sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
Jorgensen : 29. şampiyonluk için savaşacağız!

Zanka, FB TV'ye yaptığı açıklamada, ilk kez Gazişehir Gaziantep maçıyla Fenerbahçe formasını giydiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Takıma biraz geç katıldım. Önümüzde yaklaşan bir maç vardı. Hocamız da o maça yetişmem için çok istekliydi. Bir takıma yeni katıldığınız zaman o takıma alışmanız tabii ki biraz zaman alır, birlikte biraz antrenman yapmanız gerekir. Ben de yeni gelmiştim. Saha içinde zaman zaman top bizdeyken anlaşmazlıklar oldu ama zamanla daha iyiye gidecektir. Şimdi kendimi çok daha iyi, daha rahat hissediyorum. Fenerbahçe'de olmanın keyfini çıkarıyorum. Taraftarlarımızla yaşadığım o tecrübe gerçekten çok özeldi, bu tecrübenin keyfini çıkarıyorum. 5-0 benim için iyi bir başlangıçtı, daha iyi olamazdı."

Lige iyi başlamanın önemine vurgu yapan Zanka, sarı-lacivertli taraftarları överek, "Statta ısınma esnasında topla oynarken adımı duyduğumda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum, arkadaşlarım bana söyledi. Çok hoşuma gitti. Yeni bir oyuncu olmama rağmen beni tribünlere çağırdılar. Çok anlamlıydı. Gurur duydum. Taraftarlarımızın hem benden hem de takımımızdan gurur duymasını sağlamak için çok savaşacağım. Yarışmacı bir takım olmamız ve onların gurur duyması için gerçekten çok çalışacağım. 29. şampiyonluğu Kadıköy'e getirmek için çok savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı stoper, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacakları maça da değinerek, şöyle konuştu:

"Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Geçen haftadan daha iyi olmamız gerekiyor. Hem toplu hem topsuz oyunda defans oyuncuları olarak bizim görevimiz takımı bir arada tutmak. Sert ve gol yemesi zor bir takım olmalıyız. Bunu yaparken de aynı zamanda hücumdaki arkadaşlarımızın iyi pozisyon üretebilmelerini sağlamalıyız. Bizim amacımız her zaman daha iyi olmak."

Zanka, 29 yaşında çok fazla tecrübeye sahip olduğunu da dile getirerek, "İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası tecrübem var. Şu anda stoperde partnerim Jailson, kendisi daha önce orta saha bölgesinde oynamış, o bölgeye alışık bir oyuncu. Dolayısıyla ben hem kaptanla hem takımının geri kalanıyla sürekli iletişim halinde olup takımın sürekli kompakt bir halde kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Hocamın benden istediği sorumluluk bu. Ben de bu sorumluluğu almaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Türkçemi biraz daha ilerletmek istiyorum ki böylece tercümanım yanımda olmadan da arkadaşlarıma Türkçe direktifler vererek onları yönlendirebileyim." değerlendirmesinde bulundu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
  1. Gaziantep
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk oyuncular 116 milyon euro kazandırdı
    1. Türk oyuncular 116 milyon euro..
    2. Jandarma uzman erbaş alımı 2019..
    3. Odunpazarı Belediyesi Alpu..
    4. Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap..
    5. Ateşin toprakla dansı başladı
    6. Fenerbahçe'ye Isla şoku
    7. Bakan Soylu: Yılbaşından beri 635..
    8. Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8..
    9. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri..
    10. Tabipler Odası buna da burnunu soktu!..
    11. Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
    12. Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li..
    13. Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi..
    14. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet..
    15. Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin..
    16. Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”
    17. Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu
    18. Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni..
    19. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi..
    20. Emre Can Coşkun, Kömürspor’da
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal