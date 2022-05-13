Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusu Fenerbahçe taraftarı tarafından sorgulanıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayırmak isteyenFB yönetim yeni teknik hoca arayışına başladı bile. Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye geleceği iddialarını sonrası Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında? Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyer başarısı nedir? soruları da bir hayli merak ediliyor.

Jorge Jesus kimdir nereli?

Jorge Jesus 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz2in Amadora şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan teknik direktör Jorge Jesus, eski bir futbolcudur. 2009/2010 sezonunda Portekiz devinin başına getirilen Jorge Jesus, 2015 yazına kadar görevde kaldı. 6 sezonda ligde 3 şampiyonluk, 3 kez de 2.'lik yaşadı. 5 kez Portekiz kupasını kazandı. 2012/2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile finalde karşılaştılar, kupayı İngiliz ekibi kazandı.

Jorge Jesus'un altyapı kariyeri!

1969-1971 Estrela Amadora

1971-1973 Sporting CP

Jorge Jesus'un profesyonel kariyeri:

1973-1976 Sporting CP

1973-1974 → Peniche (kiralık)

1974-1975 → Olhanense (kiralık)

1976-1977 Belenenses

1977-1978 Riopele

1978-1979 Juventude Évora

1979-1980 União Leiria

1980-1983 Vitória Setúbal

1983-1985 Farense

1985-1987 Estrela Amadora

1987-1988 Benfica Castelo Branco

1988-1989 Almancilense

Jorge Jesud hangi takımları çalıştırdı?

1989-1993 Amora

1993-1996 Felgueiras

1997-1999 Felgueiras

1998 União Madeira

1998-2000 Estrela Amadora

2000-2002 Vitória Setúbal

2002-2003 Estrela Amadora

2003-2004 Vitória Guimarães

2005 Moreirense

2005-2006 União Leiria

2006-2008 Belenenses

2008-2009 Braga

2009-2015 Benfica

2015-2018 Sporting CP

2018-2019 El Hilal

2019-2020 Flamengo

2020-2021 Benfica