Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında? Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı?
Jorge Jesus Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü mü olacak? Jorge Jesus Fenerbahçe’yi mi çalıştıracak? soruları sarı lacivertli takım taraftarının merak ettiği soruları arsında. Yeni sezonda yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddiaları sonrası Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında? Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyer başarısı nedir? sorularını araştırıyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? sorusu Fenerbahçe taraftarı tarafından sorgulanıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayırmak isteyenFB yönetim yeni teknik hoca arayışına başladı bile. Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye geleceği iddialarını sonrası Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında? Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus kariyer başarısı nedir? soruları da bir hayli merak ediliyor.
Jorge Jesus kimdir nereli?
Jorge Jesus 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz2in Amadora şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan teknik direktör Jorge Jesus, eski bir futbolcudur. 2009/2010 sezonunda Portekiz devinin başına getirilen Jorge Jesus, 2015 yazına kadar görevde kaldı. 6 sezonda ligde 3 şampiyonluk, 3 kez de 2.'lik yaşadı. 5 kez Portekiz kupasını kazandı. 2012/2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea ile finalde karşılaştılar, kupayı İngiliz ekibi kazandı.
Jorge Jesus'un altyapı kariyeri!
1969-1971 Estrela Amadora
1971-1973 Sporting CP
Jorge Jesus'un profesyonel kariyeri:
1973-1976 Sporting CP
1973-1974 → Peniche (kiralık)
1974-1975 → Olhanense (kiralık)
1976-1977 Belenenses
1977-1978 Riopele
1978-1979 Juventude Évora
1979-1980 União Leiria
1980-1983 Vitória Setúbal
1983-1985 Farense
1985-1987 Estrela Amadora
1987-1988 Benfica Castelo Branco
1988-1989 Almancilense
Jorge Jesud hangi takımları çalıştırdı?
1989-1993 Amora
1993-1996 Felgueiras
1997-1999 Felgueiras
1998 União Madeira
1998-2000 Estrela Amadora
2000-2002 Vitória Setúbal
2002-2003 Estrela Amadora
2003-2004 Vitória Guimarães
2005 Moreirense
2005-2006 União Leiria
2006-2008 Belenenses
2008-2009 Braga
2009-2015 Benfica
2015-2018 Sporting CP
2018-2019 El Hilal
2019-2020 Flamengo
2020-2021 Benfica