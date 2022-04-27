Jorge Jesus Fenerbahçe için ne dedi? Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli kulüp teknik direktör Jorge Jesus ile görüşme sağladı. Bu gelişmenin ardından gözler Portekizli teknik adama çevrildi. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe ile anlaştı mı ne söyledi?
Fenerbahçe son haftalarda teknik direktör İsmail Kartal ile başarılı bir grafik çizse de sarı-lacivertli kulüp yeni bir teknik adam arayışını sürdürüyor. Peki, Jorge Jesus imza atacak mı?
Jorge Jesus Fenerbahçe için ne dedi? Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim?
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. Jesus, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum" dedi.