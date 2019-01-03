Jonathan Legear, resmen Adana Demirspor'da
1. Lig takımlarından Adana Demirspor, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu Jonathan Legear'ı renklerine bağladı.03 Ocak 2019 Perşembe 19:05
1. Lig ekibi Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika'da Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giyen Jonathan Legear, imza töreninin ardından mavi-lacivertlilerin Antalya kampına katılacak.
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