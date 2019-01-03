Jonathan Legear, resmen Adana Demirspor'da

1. Lig ekibi Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Belçika'da Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giyen Jonathan Legear, imza töreninin ardından mavi-lacivertlilerin Antalya kampına katılacak.