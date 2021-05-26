Johnson'ın skandal sözleri doğrulandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, başbakanın "Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim" dediğini söyledi.
İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik hükümetin politikalarına dair tartışmalar sürerken, Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskılar artıyor.
Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, parlamento komitesi önünde verdiği ifadesinde BBC'de yer alan haberleri doğrulayarak başbakanın geçen yıl tam kapanma ihtimalini değerlendirirken, "Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim" dediğini ifade etti.
Johnson daha önce söz konusu iddiaları reddetmişti.
Cumming ise, "Evet, Başbakan'ın çalışmaları sırasında bu ifadeyi kullandığını duydum" dedi.