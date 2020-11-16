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Dünya Johnson'ın koronavirüsle imtihanı! Karantinaya girdi
Dünya

Johnson'ın koronavirüsle imtihanı! Karantinaya girdi

Daha önce koronavirüse yakalanıp kurtulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinaya girdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 00:06:00 -
Johnson'ın koronavirüsle imtihanı! Karantinaya girdi

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığını bildirdi. Başbakan Johnson, daha önce koronavirüse yakalanmış, Nisan ayında tamamen iyileştiğini duyurmuştu. Ancak İngiliz sağlık yetkilileri, virüse ikinci kez yakalanan kişilere dair vakaların bulunduğunu hatırlatarak, Başbakan Johnson'ı yeniden hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarmıştı.

 

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