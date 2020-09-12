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Dünya Johnson'dan Avrupa Birliği için olay sözler: Ülkemizi bölme ve parçalama...
Dünya

Johnson'dan Avrupa Birliği için olay sözler: Ülkemizi bölme ve parçalama...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık'ın toprak bütünlüğüne tehdit olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:49:00 -
Johnson'dan Avrupa Birliği için olay sözler: Ülkemizi bölme ve parçalama...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, The Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında, İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını değerlendirerek, AB ile ilgili olay sözler söyledi. Avrupa Birliği ile kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmak istediklerini söyleyen Johnson, AB'nin Kanada'yla yaptığı anlaşmayı 40 yıldan fazla süredir üyesi olan İngiltere ile yapmadığını söyledi.

"Ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslararası bir örgüte veremeyiz"

AB'nin protokol ile Kuzey İrlanda'yı sürekli olarak Gümrük Birliği içinde tutmak niyetinde olabileceği yönünde endişelendiğini belirten Johnson, böyle bir yorumun Birleşik Krallık'ın birliğini baltalayarak Kuzey İrlanda'da barış ve ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atacağını söyledi. Bu durumun çözülmesi için protokolün nasıl yorumlanacağına ilişkin bir çözüme ulaşmak istediklerini ifade eden Johnson "Teorik olarak ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslararası bir örgütün eline bırakamayız." diyen Johnson, "Birleşik Krallık'ı bu felaketten korumaları gerektiğini, bu nedenle durumu netleştirmek ve tutarsızlıkları gidermek için Birleşik Krallık İç Pazar Yasasıyla yasal bir güvenlik ağı oluşturduklarını" dedi.

 

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