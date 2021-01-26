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Dünya Johnson: Milletçe hatırlayacağız
Dünya

Johnson: Milletçe hatırlayacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları hatırlamak için millet olarak bir araya gelineceğine dair söz verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:50:00 -
Johnson: Milletçe hatırlayacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı basın açıklamasında, İngiltere'de 100 binden fazla kişinin Covid-19 nedeni ile trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, sevdiklerini kaybedenlere "başsağlığı" diledi. Johnson, ülkede kaydedilen vaka ve ölüm oranına değinerek, “Bu acımasız istatistiğin içerdiği üzüntüyü hesaplamanın zor" olduğunu ve birçok insanın sevdiklerine "veda etme şansını kaçırdığını" açıkladı. Başbakan Johnson, "Bu krizi atlattığımızda kaybettiğimiz herkesi hatırlamak ve ön saflarda canlarını veren herkesin özverili kahramanlığını onurlandırmak için millet olarak bir araya geleceğimize söz veriyorum" dedi.

Johnson, ayrıca krizden sonra İngiltere'nin gelecekteki salgın hastalıklara karşı ders aldığını ve buna hazırlanacağını söyledi.

Başbakan Johnson salgını yenmek için hükümetin "Tüm sorumluluğu aldığını ve elinden gelen her şeyi yaptığını" ifade ederek, "Kaybedilen her can için çok üzgünüm" dedi. Johnson, ülkedeki enfeksiyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve vaka sayılarındaki düşüsün aşılama sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Başbakan Johnson, karantina nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklar için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanacağını vurguladı.

Mutasyon virüs durumu değiştirdi

İngiltere Hükümetinim Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty ise yaptığı açıklamada, korona virüsün daha hızlı yayılan türünün salgınla mücadeledeki durumu değiştirdiğini belirterek, toplumu ayakta tutmak ile virüsün bulaşma riskini dengelemenin zorlaştığını aktardı. Whitty, ayrıca günlük vaka sayılarında düşüş olmasına rağmen İngiltere'de toplam vaka sayısının çok yüksek bir sayıya ulaştığını bu nedenle kuralların gevşetilmemesi gerektiğini açıkladı.

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