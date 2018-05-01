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Johan Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...'

Galatasaray'ın çok sevilen eski oyuncularından Elmander, Beşiktaş derbisi nedeniyle geldiği İstanbul'da beIN Sports Haber'e özel bir röportaj verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 09:53
Johan Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...'

Gomis'in etkisinden bahseden Elmander, "Gomis fantastik bir oyuncu ve çok iyi karaktere sahip. Bu sezon yaptıkları inanılmaz. Ona karşı Fransa ve İngiltere'de oynadım ve seviyesini biliyorum. Yaptıkları beni şaşırtmadı. Hem kendisi, hem Galatasaray için önemli işler yapıyor." dedi.

"TERİM'İN KONUŞMALARI İNANILMAZDI"

Fatih Terim etkisine değinen İsveçli eski oyuncu, "Sayın Terim ile sayısız anım var. Bir kere her şeyden önce birlikte çalıştığım en iyi teknik adam. Gerçekten çok güzel günler geçirdim onunla. Takım konuşmaları inanılmazdı. Aynı zamanda çok dost canlısı bir teknik adamdı. Terim benim için çok anlam ifade eden biridir. Özellikle şu konuşmasını unutamam. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta sakatlanıp kenara geldiğimde, bana, "Hadi oynayabilirsin, bunu başarabilirsin" demişti. Bu motivasyonla devam etmeyi denedim ancak ne yazık ki karşılaşmayı tamamlayamadım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNARKEN SAVAŞA GİRERİM"

Kafası yarılmış ve kanlar içindeki fotoğrafı sorulan Elmander, "Olanları çok iyi hatırlıyorum. Maça kendimi o kadar vermiştim ki, kafamın yarılmasının farkında bile değilim." diye konuştu.

Ayrılmasının nedeni sorulan eski yıldız, "Yabancı kuralı önemli bir etkendi. Çok yabancı oyuncu vardı ve birilerinin gitmesi gerekiyordu. Drogba ve Sneijder gibi oyuncular vardı ve ben de ayrılmak zorunda kaldım." cevabını verdi.

Kendisini yüzde yüzünü veren bir oyuncu olarak anlatan Elmander, "Ben yüzde yüzünü vermeye çalışan bir futbolcuyum. Sahada savaşırım, koşarım, mücadele ederim. taraftarların yüzümde kanla beni hatırladığı fotoğraf var ya, ben tam olarak bunum. Futbol oynarken savaşa girerim." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

Türkiye'de sadece Galatasaray'ın maçlarını izleyebildiğini belirten Johan Elmander, "Bu sıralar Türk futbolunu çok yakından takip edemiyorum. Galatasaray'ı izlesem de, diğer maçları izleyemiyorum. Oynadığım dönemi konuşursam, Türkiye Ligi çok iyiydi ve burada oynamak kolay değildi." dedi

Elmander son olarak Ibrahimovic'in milli takımda oynayamayacak olmasına değinerek, "Ibrahimovic'in oynamayacak olması üzücü. İsveç futbolunun yetiştirdiği en büyük oyunculardan biri Zlatan ama sahaya çıkması için zorlamanın da anlamı yok. Onun gibi bir yetenek için uzun yıllar beklememiz gerekecek." sözleriyle röportajı noktaladı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:53
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