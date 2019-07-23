JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu anlamda JÖH ve PÖH alımı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara göre nelerdir, eğitimleri nasıl oluyor gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu arada İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olmak isteyen, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?

Jandarma Özel Harekat JÖH ve PÖH polis alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler? 2019 yılı içerisinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından gerçekleştirilecek olan polis alımı ne zaman olacak sorusu polis adayları tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor.

Uzman Erbaşlık nedir?

Uzman Erbaşlar sözleşmeli personeldir. İlk sözleşmeleri 2 yıldan az beş yıldan fazla olmamak kaydıyla müteakip sözleşmelerini 1 – 5 yıl arası kendi isteklerine göre yapabilmektedirler. Uzman Erbaşların her TSK personeli gibi 30 gün yıllık ve 15 gün mazeret olmak üzere 45 gün izinleri vardır. Bu 15 gün genelde kullandırılmaz. Her aya 5 gün yıllık izin hesaplanır ve Ocak ayında sıfırlanır. Uzman Erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 45 yaşından sonra Uzman Erbaşlık sona erer. Ancak kapının önüne konulmazlar emeklilik yaşları dolana kadar Sivil Memur olarak göreve devam ederler ve emekli olabilirler.

Uzman Erbaş ne kadar maaş alır?

Sözleşmesini fesheden Uzman Erbaşlar, 5 yıldan az çalışmışsa maaşlarının iki ile çarpımının çalıştıkları yıl ile çarpımı kadar tazminat alır. 5 yılı geçen her yıl için maaşları ve yılları ile çarpımı kadar ilave ikramiye alır. Ancak bu ikramiyeler net maaşın 20 katını asla geçemez. Uzman Erbaşlar 2200 TL – 5000 TL arası maaş almaktadır. Yıl bazında derece kademe artışına göre maaş artar ancak bu artış çok fazla değildir. Doğuda, komando birliklerinde veya hudut birliklerinde çalışanlar ilave tazminat alır.

PÖH alımı şartları neler?

Özel harekat polisi olmak için 2 farklı yöntem mevcut. Bir PMYO öğrencisi, öğrenciliği esnasında özel harekat polisi olmak istiyorum yönündeki tercihi yapabilir. Bununla birlikte bir polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat etmesi ve gerekli şartları sağlaması halinde özel hareket polisi olması mümkündür. 671 sayılı KHK ile bu konuyla alakalı bir düzenleme yapıldı ve polislik kadrolarında çalışanların özel hareket polisliği kadrolarına geçiş yapmak için müracaat etmelerinin önü açıldı.

Bahsi geçen KHK'nın konuyla alakalı ilgili maddesi aşağıdaki gibidir: "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."