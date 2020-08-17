Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği "Türkiye'de muhalefete destek verip Erdoğan'ı seçimle devireceğiz" sözlerinin yankıları devam ediyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran videoyla ilgili detayları gazeteci Taha Dağlı, bugünkü "O videoyu 8 ay sonra dolaşıma kim soktu?" başlıklı yazısında açıkladı.

O sözler Aralık ayında söylenmiş

Dağlı, Biden'in ortaya çıkan videosunun geçtiğimiz yıl Aralık ayında New York Times gazetesinin editörleriyle yaptığı bir kapalı toplantıda söylediğini ancak videonun 8 ay sonra dolaşıma sokulduğunu söyledi. Videonun aylar sonra yayına sokulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin suçlandığını belirten Dağlı, videonun kim tarafından servis edildiğini açıkladı.

Videoyu Barzani'ye yakın Kürt gazeteci servis etti

Gazeteci Dağlı, Türkiye'deki muhalefetin AK Partili hesaplar tarafından yayına sürüldüğünü iddia ettiği videonun ilk olarak Kuzey Irak’ta Barzani’ye yakın Kürt bir gazeteci olan Arif Zerevani tarafından servis edildiğini ve bu kişinin ne AK Partili ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçisi olmadığını belirtti. Videoyu servis eden Zerevani'nin PKK'yı savunan Kürdistan hayali kuran bir isim olduğunu ifade eden Dağlı, "Biden o sözlerin arasında HDP’ye de yeşil ışık yakıyor, Kürtleri savunuyor, belli ki Zerevani adlı gazeteci, bundan etkilenmiş ve videoyu bulur bulmaz, büyük bir heyecanla sosyal medya hesabından paylaşmış." dedi.

AK Parti'nin ilgisi yok

"Videonun ortaya çıkarılışıyla ilgili AK Parti'nin herhangi bir ilgisi yok" diyen Dağlı, "Bilinse bugün beklenmez, öğrenildiği gün aynı tepkiyle ortaya çıkarılırdı. Dediğimiz gibi New York Times o sohbeti, o süreçte bir gazete ve TV röportajı olarak yayınlamamış, zamana yayarak servis etmiş. Yani bir süre saklamayı tercih etmiş, ABD’deki seçim sürecinden dolayı böyle bir yayın politikası izlemiş olabilirler, orası onların bileceği iş." dedi.