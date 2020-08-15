Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, New York Times'a seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini bildirerek, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini ileri sürdü. Muhalefeti desteklediklerini açıkça göstermeleri gerektiğini söyleyen Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini öne sürdü.

Biden'ın açıklamalarıyla ilgili Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan'dan kritik değerlendirmeler geldi.

"ABD Başkan adayı Joe Biden, seçilirse Erdoğan iktidarını değiştirmeyi hedeflediğini açıklamış" ifadelerini kullanan Murat Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından iki gün önce attığı tweetleri hatırlattı.

Akan, küreselcilerin 17 Eylül tarihinde başlayacak yeni bir 'kaos eylem planı' hazırladığını belirterek #WhiteHouseSiege etkieti ile Beyaz Saray'ın kuşatılacağını iddia etti.

Eylemi yapacak grubun Soros'un beslemeleri #OccupyWallStreet eylemlerinin aktörleri ve Arap Baharı ile Gezi kalkışmasının mimarları olduğunu belirtan Akan, dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"Küresel Bahara' çevrilecek"

Eylemlerin görünürdeki sebebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19), hedefinin ise ABD Başkanı Donald Trump olağını ifade eden Akan, ancak 17 Eylül'den 3 Kasım'a kadar sürecek olan eylemlerin asıl hedefinin yeni bir küresel düzen kurmak için kaos oluşturmak olduğunu vurguladı.

Akan, dikkatli olunması çağrısını yineleyerek dolayısıyla bu eylemin ABD ile sınırlı kalmayıp "Küresel Bahara" çevrileceğini iddia etti.