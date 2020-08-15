Joe Biden'ın skandal sözlerine Bakan Mustafa Varank'tan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için muhalefetin açıkça desteklenmesi gerektiğini söyleyerek skandal açıklamalarda bulundu. Joe Biden'ın alçakça sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Joe Biden’ın hayalindeki 51. Eyalet değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bu müstemleke zihniyetin tüm oyunlarını, güney sınırımız ve Doğu Akdeniz dahil her yerde bozmaya devam edecek. Onların ve mandacıların payına da hep hayal kırıklığı düşecek" ifadelerini kullandı.