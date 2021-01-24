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Dünya Joe Biden’ın göreve gelmesi sonrası ilk kriz! Rusya’dan sert açıklama
Dünya

Joe Biden’ın göreve gelmesi sonrası ilk kriz! Rusya’dan sert açıklama

Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:03:00 -
Joe Biden’ın göreve gelmesi sonrası ilk kriz! Rusya’dan sert açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalni destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer verdi.

ABD'li diplomatlardan izahat istendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da dün erken saatlerde Moskova'daki ABD büyükelçiliği'nin Amerikan vatandaşlarına Navalni destekçileri tarafından gerçekleştirilen protestosunun gerçekleştiği lokasyonlarda bulunmaması gerektiği yönünde uyarının içişlerine müdahale olduğunu ifade etti.  Zakharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini de sözlerine ekledi.

Navalny'nin tutuklanmasına protesto

Rusya’nın Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde, Navalni destekçilerinin çağrısı üzerine gözaltında bulunan Aleksey Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, protesto düzenledi.  Başkent Moskova’daki gösteride 3 binden fazla kişi yer aldı.Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunurken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

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