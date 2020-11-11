Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı Joe Biden ile ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında seçim öncesi yaşanan tartşmanın videosu ortaya çıktı.

Videoda Biden'a savaş yanlısı olduğunu söyleyen gazi, Irak'ta sivilleri öldürmeleri için asker gönderdiklerini söyledi.

Biden ile gazi arasında yaşanan tek taraflı tartışmanın sonunda verecek cevap bulamayan Joe Biden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Hava Kuvvetleri gazisi tartışmada Biden'a, "Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz? Sayısız Iraklı vatandaşın hayatına mal olan, sebep olan birine? Siz o savaşın önünü açtınız ve bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız. Bunun bir sorumlusu da sizsiniz. Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Hepsi öldü! Irak ve Afganistan'da kardeşlerim öldü. Sizin için o savaşlarınızda biz savaştık. Sivilleri öldürelim diye bizi gönderdiniz. Sivilleri öldürdük!" dedi.

11 Eylül Sonrası Savaşların İnsani Bedeli: Öldürücülük ve Şeffaflık İhtiyacı' başlıklı araştırmada, gerçek sayının bundan çok daha yüksek olabileceği de belirtildi.

Nera Crawford, ‘herhangi bir savaşta ölü sayısının belirsiz olduğuna' dikkat çekerek, "Bu savaşlardaki gerçek ölü sayısını hiçbir zaman bilemeyiz. Mesela, Musul'u ve diğer kentleri IŞİD'den geri alırken on binlerce sivil ölmüş olabilir ama cesetleri muhtemelen bulunmadı" dedi.