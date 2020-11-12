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Dünya Joe Biden’den Trump’a şok söylem! Gerekirse ordu devreye girer
Dünya

Joe Biden’den Trump’a şok söylem! Gerekirse ordu devreye girer

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, “Trump, Beyaz Saray’ı bıracak mı?” sorusuna şok bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:19:00 - 2020-11-12 16:29:15
Joe Biden’den Trump’a şok söylem! Gerekirse ordu devreye girer

ABD'de olaylı geçen başkanlık seçimi sonrasında, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Rakibi ve ABD mevcut başkanı Donald Trump ise seçimlerde hile yapıldığını, oyların yeniden sayılmasını istediğini açıklamıştı.

"Gerekirse ordu devreye girer"

Gergin geçen seçim sürecinin ardından Trump'ın sıradaki hamlesi beklenirken; Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, "Trump, Beyaz Sarayı bırakacak mı?" sorusuna karşılık olarak; "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" dedi.

Yemin töreni sonrasında oval ofisi boşaltması gerekiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneksel olarak görevi bırakan başkan yeni başkanın yemin törenine katılarak tören sonrasında da başkanlık ofisi olan Oval Ofis'i boşaltıyor. Fakat bir başkan törene katılmamayı tercih edebilir ve buna kanunen bir engel bulunmuyor. Eski başkanın, yemin töreni sonrasında Oval Ofis'ten ayrılmayı reddetmesi halinde ise yeni başkan zorla dışarı çıkarılmasını emredebilir.

İşin o noktaya geleceği tahmin edilmiyor

Fakat uzmanlar ve Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell gibi tecrübeli politikacılar işin o noktaya gelmeyeceğini belirtiyor.

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