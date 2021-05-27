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Dünya Joe Biden yönetimine çağrı: Harekete geçin
Dünya

Joe Biden yönetimine çağrı: Harekete geçin

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Filistin halkının insan haklarını korumak için harekete geçmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 20:27:00 -
Joe Biden yönetimine çağrı: Harekete geçin

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Filistin halkının insan haklarını korumak için harekete geçmeye çağırdı.

USCMO tarafından Blinken'a gönderilen mektupta, ABD yönetimi, terörist İsrail'e sağladığı diplomatik, askeri ve siyasi yardımı durdurmaya çağrıldı.

ABD'nin bunu yapmaması durumunda, Başkan Joe Biden'ın "insan hakları ABD dış politikasının merkezinde olacak" söylemine ters düşüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrailli yetkililere durmalarını söylemelidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'deki Müslüman topluluğun, terörist İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik muamelelerinden dolayı son derece rahatsız olduğunun vurgulandığı açıklamada, işgalci İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası, Batı Şeria'daki işgali ve yasa dışı Yahudi yerleşimci planını bitirmesi çağrısında bulunuldu.

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