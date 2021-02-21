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Dünya Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti
Dünya

Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden, kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas eyaletinde ''büyük felaket'' ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 12:53:00 -
Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Joe Biden'in "şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği" belirtildi.

Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.

Biden'ın Teksas'ta "büyük felaket" ilan etmesiyle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı.

Başkan Biden'ın "varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması halinde" Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

Yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti

Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden olurken, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik hizmetinin tekrar verilmeye başlandığı Teksas'ta yaklaşık 80 bin kişinin elektriğe erişimi bulunmazken, bölgede yaklaşık 14 milyon kişi ise hala temiz suya erişimde zorluklarla karşılaşıyor.

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