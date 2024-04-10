Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!

İngiliz The Guardian Biden'ın İsrail'i desteklediğini aktardı.

Haberde Joe Biden'ın Japonya Başbakanı'na şunları söylediği belirtildi:

"İran'ın önemli bir saldırı başlatma tehdidini de ele almak istiyoruz; onlar İsrail'i bir saldırı başlatmakla tehdit ediyorlar. Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran ve onun vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız katıdır. Tekrar söyleyeyim, çelik gibi. İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden geleni yapacağız."