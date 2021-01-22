Joe Biden ile ABD tarihinde ilk defa siyahi savunma bakanı atandı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'e onay verdi.

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 93 senatör Austin'in Savunma Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 2 senatör "hayır" oyu kullandı.

ABD'nin ilk siyasi savunma bakanı oldu

Austin böylece, eski Başkan Harry Truman döneminde George Marshall'dan, Donald Trump döneminde ise James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olmuş üçüncü general oldu.

Austin aynı zamanda, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.

Önceki gün, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin’e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti.

Emekli olmasından 7 yıl geçmesi gerekiyor

ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.

Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda muafiyet alması gerekiyor.

Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevinden emekliye ayrılmıştı.