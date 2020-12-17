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Dünya Joe Biden, İçişleri Bakanlığı'na Debra Haaland'ı seçti! Onaylanırsa ilk yerli Amerikalı bakan olacak
Dünya

Joe Biden, İçişleri Bakanlığı'na Debra Haaland'ı seçti! Onaylanırsa ilk yerli Amerikalı bakan olacak

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. Senato'nun kabul etmesi durumunda Haaland ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:44:00 -
Joe Biden, İçişleri Bakanlığı'na Debra Haaland'ı seçti! Onaylanırsa ilk yerli Amerikalı bakan olacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.

İlk yerli Amerikalı bakan olacak

Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.

Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.

İlk sapkın bakan

Joe Biden geçtiğimiz günlerde de eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığına seçmişti.

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

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