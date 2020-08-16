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Gündem

Joe Biden için dikkat çeken ifadeler: Başkan seçilirse...

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi halinde, Amerika'yı derin devletin yöneteceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:10:00 -
Joe Biden için dikkat çeken ifadeler: Başkan seçilirse...

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olarak geçen Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirterek, Erdoğan'ı devirmek için muhalefete olan desteklerini açıkça göstermeleri gerektiğini savundu. Joe Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Başkan Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini öne sürdü.

"Biden başkan olursa ABD'yi derin devlet yönetir"

Joe Biden'ın büyük tepki çeken açıklamaları tartışılmaya devam edilirken konuyla ilişkin A Haber canlı yayınına konuk olarak değerlendirmeler yapan Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov'dan kritik ifadeler geldi. Markov, Joe Biden'ın seçilmesi halinde ABD'yi derin devletin yöneteceğini ifade etti.

Sergey Markov, "Joe Biden'a gerçek bir politikacı diyemeyiz, başkan olursa ABD'yi derin devlet yönetir." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Akan: Soros'un beslemeleri eyleme geçecek

Biden'ın hadsiz açıklamalarına ilişkin Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan'dan da kritik değerlendirmeler geldi.

Akan, küreselcilerin 17 Eylül'de başlayacak yeni bir 'kaos eylem planı' hazırladığını belirterek #WhiteHouseSiege etkieti ile Beyaz Saray'ın kuşatılacağını söyledi.

Eylemi yapacak grubun Soros'un beslemeleri #OccupyWallStreet eylemlerinin aktörleri ve Arap Baharı ve Gezi isyanının mimarları olduğunu ifade eden Akan, dikkatli olunması çağrısı yaptı.

"Küresel Bahara' dönüştürülecek"

Eylemlerin görünürdeki nedeninin yeni tip koronavirüs, hedefinin ise ABD Başkanı Donald Trump olağını belirten Akan, ancak 17 Eylül'den 3 Kasım'a kadar sürecek olan eylemlerin asıl hedefinin yeni bir küresel düzen kurmak için kaos oluşturmak olduğunu ve bu eylemin ABD ile sınırlı kalmayıp "Küresel Bahara" dönüştürüleceğini iddia etti.

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