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Dünya Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın Diplomasi Danışmanı Michael Carpenter, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak veya yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:56:00 -
Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden kazanırken, gözler yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

Biden’ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter, AB’nin ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Fransa’nın eski AB İşleri Bakanı Nathalie Loiseau ile birlikte gerçekleştirdiği AB ile ABD ilişkileri konulu video konferansta, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilere değindi.

"Türkiye'nin ekonomisini çökertmek amacında değiliz"

Carpenter, ABD’nin Türkiye ilişkisine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak veya yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz" diye konuştu.

Carpenter, Türkiye ile ilgili çözülmesi gereken acil meseleler olduğuna değinerek, "S-400 konusundaki gibi çıkış yolları bulunmalı. Türkiye davranışlarında değişikliği giderse masaya olumlu örnekler koyabiliriz. Ancak Türkiye’nin şu anda izlediği politikaya devam etmesi durumunda bunun Erdoğan hükümetine yönelik olumsuz sonuçları olacaktır" dedi.

"Macron'un Türkiye teklifi doğru değil"

ABD ile AB’nin Türkiye meselesinde koordineli şekilde ilerlemesi gerektiğine dikkat çeken Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden çıkarılması teklifini doğru bulmadığını ve Türkiye ile ilişkilerde tek taraflı hareket etmenin doğru bir yaklaşım olmadığına dikkat çekti. Carpenter, "Sorunlara balyoz ile yaklaşmak doğru değil" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin açık pazar ve açık ticaret koşullarına mecbur olmasının ABD ve AB için önemli bir başlangıç noktası olduğunu ifade eden Carpenter, "Ekonomik yaptırımlarla Türkiye’yi sıkıştırmak doğru bir yaklaşım değil" diyerek NATO üyelerinin ortak cephe oluşturması gerektiği önerisinde bulundu.

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