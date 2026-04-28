Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri çıldırtan hareket!
Eski Fenerbahçeli Jhon Duran'ın derbi sonrası Davinson Sanchez'e verdiği destek gündem olurken, Mert Hakan Yandaş'ın takipten çıkması dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin devre arasında yollarını ayırarak Zenit’e gönderdiği Jhon Duran, derbi sonrası yaptığı sosyal medya hamlesiyle gündeme oturdu. Kolombiyalı futbolcunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini de beraberinde getirdi.
Galatasaray forması giyen vatandaşı Davinson Sanchez’in Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayan Jhon Duran, gönderiye alev emojisiyle yorum yaptı. Bu hareket, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ
Duran’ın bu yorumu özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli futbolseverler, eski oyuncularının rakip takım oyuncusuna verdiği desteği eleştirdi.
MERT HAKAN YANDAŞ’TAN HAMLE
Yaşananların ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın da Duran’a karşı bir adım attığı görüldü. Yandaş’ın, Kolombiyalı futbolcuyu sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.