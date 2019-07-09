İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere lise mezunu erkek adayların alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yayımlanan bilgilere göre muvazzaf subay ve muvazzaf astsubay istihdamı gerçekleştirilecektir. JGK Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere lise mezunu erkek adayların alımı yapılacak. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) öğrenci alımları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirmesine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacaktır. Bu kapsamda J.Gn.K.lığında;

(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine (30) erkek öğrenci,

(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine (4) erkek öğrenci,

(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecektir. b. Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla; İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2’nci sınıfına geçiş yapmak isteyen (5) erkek/kadın, 3’üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen (9) erkek/kadın öğrenci alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesine Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci alımı ilan detayları için tıklayınız