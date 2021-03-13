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Ekonomi JGK Astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Ekonomi

JGK Astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımına ilişkin birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. Söz konusu alımlara ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek? Jandarma Astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 22:39:00 -
JGK Astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Jandarma astsubay alımına ilişkin birçok sorunun yanıtı merak ediliyor. 2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı yapılacak. Söz konusu alımlara ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek? Jandarma Astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır?

Jandarma Astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır?

Jandarma Astsubay alımı başvuruları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Jandarma personel alımı başvuruları 15 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Söz konusu başvurular, 28 Mart 2021 tarihi saat 23.59’da tamamlanacak.

 

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