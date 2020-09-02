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Gündem Jet skiyle yakalanan FETÖ'cüler kendilerini böyle savundu
Gündem

Jet skiyle yakalanan FETÖ'cüler kendilerini böyle savundu

Satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski asker, denize gezmeye çıktıklarını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:38:00 -
Jet skiyle yakalanan FETÖ'cüler kendilerini böyle savundu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski askerin jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde satın aldıkları jet ski ile Sakız Adası'na kaçma girişiminde bulunan FETÖ'cüler, denize gezinti için açıldıkları yönünde iddiada bulundu.

29 Ağustos tarihinde, Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında yakalayı ele veren FETÖ zanlıları, jandarmaya verdikleri ifadelerinde, tatil yapmak için ilçeye geldiklerini ileri sürdü.

FETÖ zanlısı Eski astsubay H.B, 2017 senesinde "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl tutuklu kaldığını belirtti. Yakalanan FETÖ'cünün davasının ise halen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi.

H.B, diğer şüpheli E.S. ile tatil için İzmir'e geldiğini iddia etti.

İzmir'de T.K. ile tanıştıklarını, bir gün otelde kaldıktan sonra sahil kıyısında çadır kurduklarını söyleyen H.B, burada jet ski ile denizde spor yapmanın hoşlarına gittiklerini öne sürdü.

Dalış sertifikası olduğunu, su sporlarını sevdiğini söyleyen FETÖ'cü sözde kiralama pahalı olduğu için ticari amaçlı hem kiraya vermek hem binmek ve ardından satmak için jet ski satın almaya karar verdiklerini savundu.

Jet-skinin pazarlığını 54 bin liraya yaptıklarını söyleyen FETÖ'cü üçer kişi 18 bin lira nakit ödediklerini ifade etti. Jet skiyi Pırlanta Plajı'nda kullanmaya başladıklarını, bir müddet sonra açıldıklarını, iki adet Yunan botunun gelerek kendilerini sıkıştırıp silah doğrulttuğunu söyleyen FETÖ'cü, bota çıktıklarını ve Yunanların kendilerine ters kelepçe vurduğunu ifade etti.

Yunan sahil güvenlik personelinin jet skiye geçerek birkaç kabloyu kestiğini, anahtarı ve cüzdanını aldığını söyleyen H.B. bileklerine takılı kelepçeleri bir bileklerinden kestiklerini ve suya bırakıldıklarını belirtti.

Yunan Sahil Güvenlik botunun yanlarından ayrıldığını, sonra jet skiye binerek kurtarılmayı beklediklerini ifade eden FETÖ'cü, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıklarını söyledi.

FETÖ zanlısı E.S. ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza aldığını, 14 ay tutuklu kaldığını söyledi.

Gelir elde etmek için farklı işler araştırdığını belirten E.S, jet ski alarak kiralamayı düşündüğünü ve bunu arkadaşlarımla paylaştığını, hem bu planı gerçekleştirmek hem de sözde tatil yapmak için Çeşme'ye geldiklerini sonucunda ise beklemedikleri olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

FETÖ zanlısı eski üsteğmen T.K. ise ifadesinde, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1,5 yıl hapiste kaldığını bildirdi.

Jet ski ile açılmalarının ardından sözde yönlerini karıştırdıklarını öne süren T.K, bir süre sonra Yunan sahil güvenlik ekiplerince durdurulduklarını, böylece güya yanlış yerde durduklarını anladıklarını, kendilerini bot içerisine alıp eşyalarını aldıklarını söyledi.

Amaçlarının sözde spor olduğunu, tatil amaçlı geldiklerini ve yönlerini karıştırdıklarını Yunanlılara söylediklerini savunan FETÖ'cü, Yunanlıların eşyalarına alarak kendilerini Türkiye tarafına getirdiklerini iddialarına ekledi.

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