Jesus Hocam sen daha oynatma Arda'yı... Bakın nasıl görüyor! Şaşkına çeviren gelişme...

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Sözleşmesinde yer alan '500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyor. İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i takip ettiğini vurgulamıştı. Real Madrid'in bu hamlesi sonrası ezeli rakip Barcelona devreye girdi.

Arda Güler, birçok Avrupa devinin takip listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç oyuncu için son olarak Real Madrid'in adı masaya gelmişti. Sözleşmesinde yer alan madde gereği sezon sonunda çok ucuza takımdan ayrılma ihtimali olan Arda ile ilgili İspanyol basını haberler yaptı.

İspanyollar, Arda Güler'i Real Madrid ve Barcelona'nın yakından takip ettiğini ve sezon sonunda çok ucuza alabileceğini yazdı. Sezon sonuna kadar 500 dakikalık sınırı geçemeyeceği ifade edilen Arda'nın transfer olacağı iddia edildi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'E DERKEN...

İspanyol basınından "El Nacional"in haberine göre; Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e kafayı taktı. Real Madrid'e Arda Güler gibi bir yeteneği kazandırmak isteyen Perez çalışmalara başladı. Real Madrid'in bu hamlesi sonrası Barcelona'nın da araya girdiği ve menajerlere talimat verdiği ortaya çıktı.

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