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Jeo-kimyagerler göktaşında doğada görülmemiş mineral buldu

Kaliforniyalı bilim adamları, Avustralya’da bulunan meteor incelemesinde doğada daha önce görülmemiş bir mineral keşfetti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
Jeo-kimyagerler göktaşında doğada görülmemiş mineral buldu

Kaliforniyalı bilim adamları, Avustralya’da bulunan meteor incelemesinde doğada daha önce görülmemiş bir mineral keşfetti.


Kaliforniyalı araştırmacılar, Avustralya’nın Wedderburn kasabasında 1951’de bulunan ve içinde demir ve karbon minerallerinin görüldüğü bir göktaşında doğada daha önce görülmemiş bir mineral keşfetti. Uzmanlar, meteorun çarpışarak yok olan bir gezegenin erimesi sırasında oluştuğunu tahmin ettiklerini belirtti.


Uzmanlar, yeni bulunan minerale, uzay kimyası öncüsü olan Edward Scott’ın isminden hareketle ‘edscottie’ adını verdi.


Victoria müzesinde bulunan 210 gram ağırlığındaki göktaşının yongaları içinde, altın ve doğada nadir bulunan kamacite, schreibersite, taenite ve troilite gibi minerallerinbulunduğu da kaydedildi.


Göktaşının yongalarını inceleyen Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden jeo-kimyager Chi Ma ve California Üniversitesi’nden jeo-kimyager Alan Rubin göktaşının içinde daha önce doğada hiç görülmeyen ince demir karpit yongalar bulduklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
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