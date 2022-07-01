Jelibon nedir, neyden nasıl yapılır? Jelibon rezervi olayı nedir?

Jelibon nedir? Jelibon esnek bir şekerlemedir. Çocukların severek tükettiği jelibonu ana maddesi şekerdir. Şekerden üretilen jelibonun çeşitli aromalarda ve şekillerde üretilebiliyor.

Jelibon neyden yapılır?

Jelibon; küçük, içi ve dışı jel kıvamında yumuşak bir şeker türüdür. Pek çok çeşitli renk ve tatları bulunan jelibon, yumuşak jöle kıvamındadır. Jelibonun için esin kaynağı, üzeri pudra şekeri kaplı Türk lokumu oldu. Jelibonun ilk defa 1861 senesinde, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.

Jelibonun içinde neler var?

Jelibonun ana maddesi hayvanlardan elde edilen jelatin olmaktadır. Bu jelatin Genellik ile sığır gibi hayvanların kemiklerinden elde edilir ve uzun süre kaynatılarak yapışkan ve uzayan bir madde elde edilir. Jelibon yapımında kullanılmakta olan kemikler daha ziyade sığır kemikleridir. Sığır kemikleri büyükçe kazanlarda kaynatılır. Bu sayede jelatinin açığa çıkması sağlanır. Jelatin, kaynadıktan sonra uzayabilen ve jel benzeri bir maddeden ibarettir.

Jelibon olayı nedir?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu da 28 Haziran 2022 günü yeni petrol rezervi keşfi açıklamalarına göndermede bulunan bir tweet atmıştı: “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” Sözcü yazarının bu paylaşımı Melih Gökçek tarafından gerçek sanılmıştı.