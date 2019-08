Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein intihar mı etti?

ABD'de kız çocuklarına cinsel istismar ve pazarlama ağır oluşturma suçundan tutuklanan BD'li milyarder Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu. Jeffrey Epstein kimdir?Jeffrey Epstein kaç yaşındaydı?J effrey Epstein neden intihar etti?

66 yaşındaki ABD'li finansör Jeffrey Epstein, New York'ta Federal Cezaevleri Bürosü tarafından işletilen Metropolitan Correctional Center'daki (Metropolitan Düzeltme Merkezi) hücresinde intihar etti. Diğer yandan milyarder iş insanının, 2 hafta önce de hücresinde boynunda yara izleriyle baygın halde bulunduğu biliniyor. Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda gözaltına alınan 66 yaşındaki Eipstein hakkında 45 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Epstein New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı.