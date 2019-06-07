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Jeep'ten buz üzerinde hız rekoru

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, hareket halinde verilen start ile 1 kilometrelik bir mesafe boyunca ortalama saatte 257 kilometre üzerinde bir hıza ulaştı

07 Haziran 2019 Cuma 11:16
Jeep'ten buz üzerinde hız rekoru

İSTANBUL (AA) - Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri'nde "En Hızlı SUV" oldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Rusya'da her yıl düzenlenen geleneksel Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri'nde "En Hızlı SUV" rekorunu kırdı.

Doğal buz tabakası üzerinde gerçekleşen ve 2011 yılından bu yana 20'nin üzerinde hız rekorunun kaydedildiği etkinlikte Jeep Grand Cherokee Trackhawk, hareket halinde verilen start ile 1 kilometrelik bir mesafe boyunca, ortalama saatte 257 kilometre üzerinde bir hıza ulaştı.

GPS vericisine göre, aracın buz üzerinde ulaştığı en yüksek hız ise saatte 280 kilometre oldu. Tüm rakamsal veriler, Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından da onaylanarak motor sporları dünyasındaki yerini aldı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:16
  1. Jeep
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