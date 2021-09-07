Fransız aktör Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransa'da 20. yüzyılın en iyi aktörü olarak kabul edilen Jean-Paul Belmondo, 60'lı 70'li yıllarda ülkemizde de bir hayli tanınıyordu. Peki, Jean-Paul Belmondo kimdir?

Jean Paul Belmondo öldü mü? Jean Paul Belmondo kimdir?

Jean-Paul Belmondo 9 Nisan 1933'te dünyaya geldi. Babası ünlü bir heykeltıraş olan Paul Belmondo , annesi ise dansçı Madeleine Belmondo’ydu. Babası, Fransız sömürgesi döneminde Cezayir'in başkenti Cezayir doğumluydu. Baba tarafından âilesi, Piedmont ve Sicilya kökenliydi. Babası, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'e gelmişti ve burada aralarında Albert Camus'unda olduğu tanınmış yazar ve sanatçılar ile dostluklar kurdu. Jean-Paul Belmondo'nun Muriél adında bir kızkardeşi ve Alain adında bir abisi vardı. Kızkardeşi, anneleri gibi bir dansçı oldu. Alain Belmondo ise kardeşinin filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Jean-Paul lise yıllarında sanattan çok futbol ve boksla ilgilendi. Yirmi yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı. Paris'in ünlü konservatuarı, Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique'te eğitim aldı. 1950'lerin ilk yarısını tiyatro ile uğraşarak geçirdi.

1956 yılında sinemadaki ilk rolünü aldı. 8 filmde daha oynadıktan sonra 1960 yılında kendisini dünya çapında tanıtacak, yönetmenliğini Jean-Luc Godard'ın yaptığı Serseri Aşıklar filminde rol aldı. Belmondo bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 81 filmde oynadı. Meslektaşı Alain Delon gibi o da Cerito isimli kendi film şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi.

Belmondo'nun en önemli özelliği ise filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıdır. Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynamıştır. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensibinden vazgeçmiştir.

Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo, 1963 yılında Fransız Oyuncular Birliği'nin başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine "en iyi oyuncu" dalında Fransa'nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi. Nedeni ise bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalamasıydı.

Belmondo Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirildi.

Jean-Paul Belmondo, 6 Eylül 2021’de Paris'teki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti.