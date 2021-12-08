Jean Evrard Kouassi kimdir? Jean Evrard Kouassi nereli kaç yaşında?

Jean Evrard Kouassi kimdir? Trabzonspor 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Evrard Kouassi ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un açıklaması: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Jean Evrard Kouassi kimdir?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu. Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol, 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jean Evrard Kouassi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor. 1.80 boyunda olan Kouassi, Fildişi Sahili A Milli Takım formasını da 6 kez giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.