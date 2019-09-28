0553 313 94 23

Jean Asselborn: Türkiye'ye daha fazla para gönderin

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye daha fazla mali yardımda bulunulması gerektiğini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:49
Jean Asselborn: Türkiye'ye daha fazla para gönderin

Avrupa Birliği'nin etkin isimlerinden Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, sığınmacı krizinin önüne geçilmesi için Türkiye'ye ek mali destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Asselborn, "Türkiye, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyla çok ağır bir yükü omuzluyor. Bunun için desteğe ihtiyacı olduğu bence çok açık. Bu nedenle AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için ek mali destek güvencesi vermek zorunda" diye konuştu.

Sağlanacak ek mali desteğin Suriyeli sığınmacılar için harcanacağına dikkati çeken Lüksemburg Dışişleri Bakanı, "Para Erdoğan'a ya da hükümetten herhangi birine verilmeyecek. Bilakis örneğin mülteci çocuklarının okula gidebilmeleri ve bu insanların tedavileri için kullanılacak" dedi.

AB'nin sığınmacıların ihtiyaçları için kullanılmak üzere Türkiye'ye yaptığı ödeme miktarı yıl sonu itibarıyla 6 milyar euroyu bulmuş olacak.

Miçotakis de benzer çağrı yapmıştı 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'den Avrupa'ya geçen mültecilerin sayısının azaltılması için, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunması gerektiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:49
  1. Türkiye
  2. Jean Asselborn
  3. Lüksemburg
  4. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • ParsPars31 dk önce
    O gönderdiğiniz paralar rejim medya baronlarına hortumluyor baronlar bu para yi film dizi yapıyoruyduruk sefil istanbul türkiye farklı lanse ediliyor kaçıp geliyorlar turkiyenin 7 sınıf ülke olduğunu görüp rejimin baska elleri devrede soksk mhslede bunlara tek tek ulasip bak amerika avrupa somurdu ulkeniziamac avrupaya goc edip zamanla islamlastirip terorlestirsinler hedefi avrupayakaçış ve denizde boğulmak ...dun antalyada 3 çocuklu kadın evinde açlıkla ölmek üzere iken bulundu lar kıtlık patates domates kuyruğunda izdihamdan ölü yor açlıktan intiharlar peşpeşe. Rejim sizi oyuna getiryor paranızlazamanla kuyunuzu kazıyor rejimin bu sahtekar terörist ligine göz yummayın
  • davincidavinci44 dk önce
    bu suriyeliler 10 yıldır hiç anne baba olmuyorlar hala 3.5 milyon.kaç kuruş verecekler acaba.salın gitsin suriyelileri.5.5 milyon mülteci konyanın 3 katı nüfus.üç konya kadar toprak kaybettiğimiz anlamına geliyor.biraraya sıkıştırırsakbile 10-15.. yıl içinde bir istanbulumuz daha olacak demektir.bir istanbul inşa etmek için kaç para lazım.sonumuz korkunç.istanbulu geniş coğrafyaya yaymanın maliyetide aynı.katar arabistan iranın... almadıklarını avrupa ne yapsın.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uzman isimden korkutan deprem uyarısı
  1. Uzman isimden korkutan deprem uyarısı
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
  3. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
  4. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
  5. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
  6. Milli gemilere çok özel görev!..
  7. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
  8. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
  9. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
  10. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
  11. Erdoğan'dan sonra o da BM'ye resti..
  12. TMO’dan üreticilere 334 milyonluk ödeme
  13. Artvin'in Borçka ilçesi sel altında!..
  14. ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı
  15. Riva ve Florya projeleri feshedildi
  16. Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını..
  17. Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf..
  18. İstanbul depremi sonrası merak edilen..
  19. Cari açığın azaltılmasına 250 milyon..
  20. Afganistan'da halk sandık başında
  21. Jean Asselborn: Türkiye'ye daha fazla..
  22. GYODER: Kentsel dönüşüm sürecini el..
  23. 5.8'lik İstanbul depremi sonrası..
  24. Zeytinyağı sabununun yararları
  25. İşletmeler depreme hazır mı?
  26. İstanbullu uykudayken kent beşik gibi..
  27. Sigorta primleri ne kadar SSK Bağkur..
  28. FETÖ firarisi Önder Aytaç’tan depremle..
  29. Burak Yılmaz: Bu zafere ihtiyacımız var!
  30. Bu acıya yürek dayanmaz! Komadan..
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Sokak ortasında ibretlik görüntü!
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler