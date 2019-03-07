Jean Armel Kana Bıyık’tan şık gol İstikbal Mobilya Kayserispor’un Kamerunlu başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Kamerunlu başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da keyifler ve moraller yerinde.Dün yapılan antrenman öncesi Sarı-Kırmızılıların Kamerunlu savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, şık bir gol imza attı. Kaleden kaleye gol atan Jean Armel Kana Bıyık attığı şık gol sonrası büyü sevinç yaşadı. Antrenmanların neşe kaynağı olan Kana Bıyık, son haftalarda oynadığı futbolla dikkat çeken Kana Bıyık, taraftarın beğenisini kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jean Armel Kana Bıyık’ın İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalıp olmayacağı sezon sonu belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.