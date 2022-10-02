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Dünya Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem
Dünya

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 10:03:00 -
Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02'de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima'daki Sendai Nükleer Güç Tesisi'nde ise anormallik saptanmadı.

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