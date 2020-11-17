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Aktüel Japonya'dan yeni ABD yönetimine "Hint-Pasifik" çağrısı
Aktüel

Japonya'dan yeni ABD yönetimine "Hint-Pasifik" çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu: - "ABD’nin ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ taahhütlerini sürdürmesi Japonya için başlıca mesele"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 06:55:15 -
Japonya'dan yeni ABD yönetimine "Hint-Pasifik" çağrısı

TOKYO (AA) - Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 3 Kasım seçimlerinde ABD’nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden yönetiminin dış politikada Hint-Pasifik bölgesine odaklanmasını teşvik edeceklerini söyledi.

Bakan Motegi, Ulusal Basın Kulübündeki (JNPC) konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarına rağmen seçim sonuçlarının tersine dönmesini beklemediğini bildirdi.

Ocak ayında göreve gelecek yeni yönetiminin ilk aşamada ülke iç politikası ile meşgul olacağını kaydeden Motegi, ABD’nin uluslararası meselelere "yeniden ilgi göstermesi" gerektiğine dile getirdi.

"Bu konuda bir rol oynaması açısından diğer ülkelerin Japonya’dan beklentisi bulunuyor." ifadesini kullanan Motegi, Biden yönetiminin birçok konuda Çin’e "ödünsüz" yaklaşımlarını sürdüreceğini belirtti.

Hint-Pasifik bölgesinde ABD-Çin ilişkilerinin son seyrine yönelik "Çözümü yakın bir kriz değil." nitelendirmesi yapan Motegi, yeni ABD yönetiminin ticari alanda Çin'e karşı sert rekabet göstereceğini savundu.

Bölgede Çin’in "agresif yaklaşımlarını" anımsatan Motegi, "Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde güç kullanarak statükoyu değiştirmek üzere Çin’in tek taraflı girişimlerini, Japonya kararlılıkla önlemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Buna karşın Biden’ın, iklim değişikliği ve küresel sağlık konularına yönelik yaklaşım değişikliği sergileyebileceğini kaydeden Motegi, "ABD’nin ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonuna taahhütlerini sürdürmesini sağlamak ise Japon diplomasisi için başlıca meseledir." değerlendirmesini yaptı.


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