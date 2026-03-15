Japonya'dan Trump'ın "Donanma" baskısına fren: "Kendi kararımızı kendimiz veririz!"

Trump’ın "Emrivaki" talebine Tokyo’dan soğuk duş

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi bahane ederek bölgeye askeri yığınak yapma peşinde olan Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarla aralarında Japonya’nın da bulunduğu ülkelere adeta "emir" telakki eden bir davette bulunmuştu. Ancak Japon yayın kurumu NHK’ya konuşan Dışişleri kaynakları, Trump’ın isteğiyle hareket etmeyeceklerini belirterek, "Japonya kendi kararlarını kendi verir" mesajıyla Washington’un tahakkümcü yaklaşımına kapıyı kapattı.

Meşruiyet sorgulaması: ABD ve İsrail’in adımları mercek altında

Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise konunun sadece bir gemi gönderme meselesi olmadığını, atılacak adımların hukuki ve siyasi sonuçlarının ağır olabileceğini vurguladı. Kaynaklar, Öz Savunma Kuvvetlerini (SDF) bölgeye göndermeden önce ABD ve siyonist işgal rejiminin İran’a yönelik saldırgan hamlelerinin meşruiyetinin ciddi bir şekilde tartılması gerektiğini ifade etti. Bu çıkış, Japonya’nın körü körüne bir savaşın parçası olmayacağı şeklinde yorumlandı.

Kritik zirve öncesi tansiyon yüksek

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin önümüzdeki çarşamba günü başlayacak ABD ziyareti, bu tartışmaların gölgesinde geçecek. Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmesi beklenen Takaichi’nin, Washington’un "Hürmüz’e donanma" baskısına karşı nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu. Tokyo kulislerinde, anayasal kısıtlamalar ve bölgedeki hassas dengeler nedeniyle askeri bir angajmana sıcak bakılmadığı konuşuluyor.