  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Japonya'dan Trump'ın "Donanma" baskısına fren: "Kendi kararımızı kendimiz veririz!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına almak için müttefiklerine yaptığı "savaş gemisi gönderin" çağrısı Tokyo duvarına çarptı. Japonya yönetimi, Washington’dan gelen bu dayatmaya karşı temkinli bir duruş sergileyerek, kararlarını bağımsız bir devlet vakarıyla alacaklarını ilan etti.

Trump’ın "Emrivaki" talebine Tokyo’dan soğuk duş

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi bahane ederek bölgeye askeri yığınak yapma peşinde olan Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarla aralarında Japonya’nın da bulunduğu ülkelere adeta "emir" telakki eden bir davette bulunmuştu. Ancak Japon yayın kurumu NHK’ya konuşan Dışişleri kaynakları, Trump’ın isteğiyle hareket etmeyeceklerini belirterek, "Japonya kendi kararlarını kendi verir" mesajıyla Washington’un tahakkümcü yaklaşımına kapıyı kapattı.

Meşruiyet sorgulaması: ABD ve İsrail’in adımları mercek altında

Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri ise konunun sadece bir gemi gönderme meselesi olmadığını, atılacak adımların hukuki ve siyasi sonuçlarının ağır olabileceğini vurguladı. Kaynaklar, Öz Savunma Kuvvetlerini (SDF) bölgeye göndermeden önce ABD ve siyonist işgal rejiminin İran’a yönelik saldırgan hamlelerinin meşruiyetinin ciddi bir şekilde tartılması gerektiğini ifade etti. Bu çıkış, Japonya’nın körü körüne bir savaşın parçası olmayacağı şeklinde yorumlandı.

Kritik zirve öncesi tansiyon yüksek

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin önümüzdeki çarşamba günü başlayacak ABD ziyareti, bu tartışmaların gölgesinde geçecek. Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmesi beklenen Takaichi’nin, Washington’un "Hürmüz’e donanma" baskısına karşı nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu. Tokyo kulislerinde, anayasal kısıtlamalar ve bölgedeki hassas dengeler nedeniyle askeri bir angajmana sıcak bakılmadığı konuşuluyor.

Dünya

Dünya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bos konusan ülkeler amerikaya karsı

nato üyesi ülkeler <<<kore japonya tayvan <<<<amerika ülkeleri amerikanın egemenliğindeki ülkelerdir amerika ne derse onu yaparlar boş konusan japonya <<1945 den sonra aynı avrupa gibi silahlanmaya para harcamadın kücük bir askeri birlik vardı amerika sizi savunuyordu ekonomide ondan ileri gittin yoksa işin zordu

Vahap

Kendisine atom bombası atan ABD nin kuyruğuna girmiş bir ülke Japonya.!!!!!
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23