Japonya'dan kötü haber: Müdahale ettiler ama 11 banka aynı anda birden çöktü! Neden olan faktör belli oldu

Geçen hafta Japonya'da 11 bankayı etkileyen bir sorun meydana gelmişti. 1.4 milyondan fazla yerel banka transferi kesintiye uğramıştı.

Japonya'da ulusal finans kuruluşlarının fon ve menkul kıymet transferi sağladığı "Zengin" ağında yaşanan arıza nedeniyle ile ilgili flaş bir haber geldi!

Bu sorunun nedeni ortaya çıktı.

Dünya genelinde daha fazla entegre olan finansal sistemler, küresel ticaretin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için hayati bir rol oynuyor. Ancak, bu ağlar aracılığıyla çalışan finansal sistemler, teknolojinin eskimesi ve yetersiz kapasiteler nedeniyle çökebiliyor.

Japonya Bankacılar Birliği, geçen hafta ödeme takas ağı sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle 1,4 milyondan fazla yerel banka transferinin kesintiye uğradığını açıkladı. Bu sistem arızası, 11 bankayı etkiledi ve yaklaşık 400 bin işlemin gerçekleştirilememesine yol açtı. cumhuriyete göre: Dahası, çok sayıda banka içi transfer de bu sorundan etkilendi ifadelerine yer verildi.

Yapılan bir araştırmaya göre, Japonya'nın ödeme takas sisteminde geçen hafta yaşanan sorun, sunuculardaki yetersiz bellek kapasitesinden kaynaklandığı aktarıldı.

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