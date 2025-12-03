Japonya’dan geleceğin Banyosu: İnsan yıkama makinesi!

Banyo yapma eylemini lüks ve fütüristik bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan bir cihaz, Japonya’da satışa sunuldu. “İnsan yıkama makinesi” olarak da adlandırılan bu jet uçağı kokpitini andıran kapsül, güçlü kabarcık jetleri kullanarak bir insanı baştan ayağa temizleyecek şekilde yıkıyor. Science Co. adlı şirket tarafından üretilen bu otomatik spa, bir kişiyi sadece 15 dakikada temizleyip kurutuyor.

Ancak bu kolaylığın bedeli pek ucuz değil: Kapsülün fiyatı 290.000 sterlin (60 milyon Japon Yeni) olarak belirlenmiş durumda.

Cihazın geliştiricisi olan Science Co. başlangıçta sınırlı sayıda, 40 ila 50 adet insan yıkama makinesi üreteceğini duyurdu. Fiyat etiketinin yüksekliği göz önüne alındığında, bu cihazların çoğunun Japonya’daki lüks spa ve otellerde yerini alması bekleniyor. Ancak şirket sözcüsü, gelecekte bu teknolojinin daha da gelişmesi ve seri üretim sistemlerinin kurulması halinde, daha uygun fiyatlı bir ev tipi modelinin ortaya çıkma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Cihaz, çoğu insanın içine rahatça uzanabileceği şekilde 2,5 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde bir tasarıma sahip. Kapak kapatılıp yalıtıldıktan sonra, kapsül yarıya kadar suyla doluyor ve kullanıcı kısmen su altında kalıyor. Ardından, çapı üç mikrometreden daha küçük olan aşırı küçük hava kabarcıkları içeren yüksek hızlı su jetleri devreye giriyor. Bu kabarcıklar patladığında, ciltten kiri söken küçük ama güçlü bir basınç dalgası oluşturuyor. Bu işlem, sanayide kimyasallarla yıkanamayan elektrikli bileşenleri temizlemek için kullanılan sürece oldukça benziyor.

Science Co., insan yıkama makinesinin sadece cildi temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda “ruhu yıkama” kapasitesine sahip bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Kapsül, kullanıcının kalp atışı gibi hayati belirtilerini sürekli olarak izliyor. Bu yapay zeka destekli izleme sistemi, kişinin sakin mi yoksa heyecanlı mı olduğunu anlamak için bilgileri yorumluyor ve kişinin sinirlerini yatıştırmak amacıyla kapsülün içine özel olarak seçilmiş bir video yansıtıyor.

50 YILLIK HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ

Bu cihaz fütüristik görünse de, aslında 50 yıllık bir konsepti temel alıyor. 1970 Japonya Dünya Fuarı’nda, o zamanki Sanyo Electric Co. (şimdiki Panasonic Holdings Corp.) ilk insan yıkama makinesini sergilemişti. 1970’lerdeki bu versiyonun en büyük farkı, rahatlamaya yardımcı olmak ve kan dolaşımını teşvik etmek için kullanıcıya vuran düzinelerce plastik masaj topu içermesiydi.

Cihaz hiçbir zaman ticari olarak piyasaya sürülmese de, Dünya Fuarı’ndaki gösterimi halkın büyük ilgisini çekmişti. O dönemde Japonya’da özel banyoların hala bir lüks olduğu düşünülürse, cihazı denemek için uzun kuyruklar oluşmuştu. O kuyrukta bekleyen dokuz yaşındaki çocuklardan biri, şimdiki Science Co. Yönetim Kurulu Başkanı Yasuaki Aoyama idi.

Aoyama, o günleri anlatırken, “Nasıl bir gelecek olacağını düşünerek heyecanlanmıştım” diyor. Şimdi, duş başlıkları üretiminde uzmanlaşmış bir şirketin başında olan Aoyama, çocukluk hayalini nihayet gerçeğe dönüştürme fırsatını buldu.

“Mirai Ningen Sentakuki” veya “Geleceğin İnsan Yıkama Makinesi” adını taşıyan cihaz, geçen yıl Osaka-Kansai teknoloji fuarında tanıtıldı. Şirket başlangıçta sadece teknolojilerini sergilemek için tek bir prototip yapmayı düşünüyordu, ancak beklenmedik ilgi dalgası planlarını değiştirdi. O sırada 40.000 kişinin cihazı denemek için başvurduğu bildirilmişti. Japonya'nın Osaka kentindeki bir otel ilk insan yıkama makinesini satın almayı şimdiden kabul etti ve beş ila sekiz ünitenin daha potansiyel müşteriler tarafından rezerve edildiği söyleniyor.