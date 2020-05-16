  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Japonya’dan Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma çağrısı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) korona virüs salgını karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:48:07 -
Japonya’dan Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma çağrısı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) korona virüs salgını karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacağını açıkladı.


Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) korona virüs pandemisi sürecini yönetmedeki başarısı dünya genelinde tartışma konusu olurken, konuyla ilgili bir açıklama da Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den geldi. Dün katıldığı bir internet programında konuşan Abe, Japonya’nın DSÖ’nün korona virüs pandemisi karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacağını söyledi. "Japonya Avrupa Birliği (AB) ile birlikte adil, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapılmasını önerecek" diyen Abe, teklifin DSÖ Genel Kurulunda yapılacağını belirtti.


Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de ülkesinin söz konusu soruşturma çağrısı için uluslararası camiaya katılacağını, soruşturmanın bağımsız bir organ tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi. "Uluslararası toplumda virüsün tam olarak nereden geldiği ve ilk tepki hakkında çok fazla tartışma var" diyen Motegi, "Kapsamlı bir soruşturmanım bağımsız bir organ tarafından yapılması çok önemli" ifadelerini kullandı.



DSÖ eleştirilerin odağında


DSÖ, Çin’in salgını başlangıç döneminde önleyebilecek kritik bilgileri dünya kamuoyundan sakladığına yönelik iddialarla birlikte "ihmal" eleştirilerinin hedefi olmuş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise suçlamaları reddederek dünya genelinde 300 bini aşkın ölüme yol açan virüsü siyasallaştırmama çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı