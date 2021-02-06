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Dünya Japonya'dan Çin'e tepki!
Dünya

Japonya'dan Çin'e tepki!

Japonya, Çin sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında kara sularına girmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:49:00 -
Japonya'dan Çin'e tepki!

Japonya, Çin sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında kara sularına girmesine tepki gösterdi.

Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Çin'e ait iki geminin bugün Japonya kara sularını ihlalinin protesto edildiğini bildirdi.

Yetkili, Çin tarafına söz konusu ihlalin "kabul edilemez" olduğunun ifade edildiğini belirtti.

Japonya’nın güneybatısındaki Okinawa eyaletindeki Naha’da bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı, Çin'e ait gemilerin yerel saatle 04.45 sularında Japonya kara sularını ihlal ettiğini bildirmişti.

Olayın ardından bölgeye Japon firkateynleri sevk edilmişti.

Senkaku, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor

3 Kasım 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." dediğini aktarmıştı.

Ocak sonunda ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durma konusunda anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya’ya silahlı saldırı olması halinde ABD’nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini duyurmuştu.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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