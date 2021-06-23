  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık çalışanları korona aşısını en ücra köylere kadar ulaştırıyor
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 732 parça tarihi eser ele geçirildi
Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi
İnternetten satışını yaptı! Mahkemeden 'pat pat' cezası
Dünya Japonya'daki alkol kararı beğeni topladı
Dünya

Japonya'daki alkol kararı beğeni topladı

Japonya'da 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde alkış toplayan bir karar alındı; oyunlar boyunca alkol satışı yasaklandı. Karar memnuniyetle karşılanırken, akıllarda, Türkiye'de belli bir saatten sonra alkolün yasaklanmasını, "Yaşam tarzına müdahale" olarak nitelendiren ayyaşlar geldi!..

Yeniakit Publisher
2021-06-23 13:58:00 -
Japonya'daki alkol kararı beğeni topladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 30 gün kala organizatörler, olimpiyat boyunca mekanlarda alkol satışını yasakladı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sırasında oyunların "güvenli" olmasını sağlamak için kararın alındığını söyledi.

Daha önce, alkollü içeceklerin satışını "değerlendirildiğini" söyleyen Başkan Hashimoto, halktan gelen tek tük tepkiler sonucunda alkol tüketiminin izleyicileri sosyal mesafe kurallarını görmezden gelmeye daha yatkın hale getirebileceğine dair endişeleri olduğunu söyledi.

Japonya'daki gelişme, Türkiye'de saat 20.00'den sonra alkol satışının yasaklanmasını "Yaşam tarzına müdahale" diye niteleyerek AK Parti hükümetine ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ayyaşları akla getirdi. Ülkedeki alkol yasağın kimsenin, "Yaşam tarzına müdahale" gibi asılsız bir iddiayla eleştirmemesi dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay