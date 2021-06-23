Japonya'daki alkol kararı beğeni topladı
Japonya'da 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde alkış toplayan bir karar alındı; oyunlar boyunca alkol satışı yasaklandı. Karar memnuniyetle karşılanırken, akıllarda, Türkiye'de belli bir saatten sonra alkolün yasaklanmasını, "Yaşam tarzına müdahale" olarak nitelendiren ayyaşlar geldi!..
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 30 gün kala organizatörler, olimpiyat boyunca mekanlarda alkol satışını yasakladı.
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sırasında oyunların "güvenli" olmasını sağlamak için kararın alındığını söyledi.
Daha önce, alkollü içeceklerin satışını "değerlendirildiğini" söyleyen Başkan Hashimoto, halktan gelen tek tük tepkiler sonucunda alkol tüketiminin izleyicileri sosyal mesafe kurallarını görmezden gelmeye daha yatkın hale getirebileceğine dair endişeleri olduğunu söyledi.
Japonya'daki gelişme, Türkiye'de saat 20.00'den sonra alkol satışının yasaklanmasını "Yaşam tarzına müdahale" diye niteleyerek AK Parti hükümetine ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ayyaşları akla getirdi. Ülkedeki alkol yasağın kimsenin, "Yaşam tarzına müdahale" gibi asılsız bir iddiayla eleştirmemesi dikkat çekti.