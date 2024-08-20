Japonya'da yaşananları duyunca şaşıracaksınız: İşte 36 uçuşun iptal gerekçesi!

Japonya’nın Hokkaido adasındaki New Chitose Havalimanı’nda 36 uçuş ilginç bir sebepten dolayı iptal edildi.

BBC' de yer alan habere göre, terminalde bulunan bir mağazada bir makasın kaybolduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tüm uçuşlar askıya alındı. 36 uçuş iptal edildi. 201 uçuş rötar yaptı. Yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Makas ertesi gün aynı mağazada bulundu.

Yolculardan biri “Günümüzde endişelenecek o kadar çok şey var ki… bitmek bilmiyor. Eve varana kadar güvende hissetmiyorum” dedi.

Havaalanıysa şu açıklamayı yaptı:

“Bu olayın mağazadaki yetersiz depolama ve yönetim sistemlerinden kaynaklandığını kabul ediyoruz. Bu olayın uçak kaçırma veya terörizmle bağlantılı olabileceğini fark ettik ve yönetim farkındalığını yeniden sağlamlaştırmak için çalışacağız.”

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Sosyal medyada, havalimanını öven bir kullanıcı, “Bu olay, Japon havacılığının güvenliğini ve prosedürlerin titizliğini gösterdi” derken bir diğeriyse ‘bu olayın New Chitose Havalimanı’nın güvenli bir yer olduğunu bir kez daha hatırlattığını” söyledi.

New Chitose, Tokyo ile Sapporo arasındaki dünyanın en yoğun ikinci iç hat güzergahına hizmet veren Japonya’nın en işlek havalimanlarından biri. Havalimanını 2022’de 15 milyondan fazla yolcu kullandı.