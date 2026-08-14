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Dünya Japonya'da sel felaketi: 8 ölü
Dünya

Japonya'da sel felaketi: 8 ölü

Yeniakit Publisher
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Japonya'da sel felaketi: 8 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi öldü.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya'nın doğusunu vuran şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Çiba eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Çiba'daki belediyelerin üçte birinden fazlasına şiddetli yağış uyarısı yaparken, Çiba ve İçihara şehirleri dahil olmak üzere eyaletteki çeşitli belediyelere heyelan ikazında bulundu.

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