Japonya'da sel felaketi: 8 ölü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi öldü.
Kyodo News'ün haberine göre, Japonya'nın doğusunu vuran şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Çiba eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Çiba'daki belediyelerin üçte birinden fazlasına şiddetli yağış uyarısı yaparken, Çiba ve İçihara şehirleri dahil olmak üzere eyaletteki çeşitli belediyelere heyelan ikazında bulundu.