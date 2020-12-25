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Aktüel Japonya'da "Sakura-mirukai" olayında sekreteri ceza alan Abe'nin aleyhine dava açılmaması kararı verildi
Aktüel

Japonya'da "Sakura-mirukai" olayında sekreteri ceza alan Abe'nin aleyhine dava açılmaması kararı verildi

Abe Şinzo: - "Halkın güvenini yeniden kazanmak için elimden geleni yapacağım" - Başbakan Suga Yoşihide: - "(Önceki) Açıklamalarımın doğru olmadığı ortaya çıktı"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 07:27:18 -
Japonya'da "Sakura-mirukai" olayında sekreteri ceza alan Abe'nin aleyhine dava açılmaması kararı verildi

TOKYO (AA) - Japonya’da 2013-19 yılları arasında, taraftarları için düzenlenen "Sakura-mirukai" toplantıları masraflarının siyasi fonları kontrol yasası ihlal edilerek karşılandığını kabul eden önceki Başbakan Abe Şinzo’nun sekreterine ceza verilirken Abe’nin aleyhine dava açılmamasına karar verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Abe’nin ofisinde, ücreti devlet tarafından karşılanan sekreterlerinden Haikawa Hiroyuki, "Sakura-mirukai" akşam yemeği toplantılarına ilişkin mali kayıtları korumamaktan ceza aldı.

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu, duruşma olmaksızın verilen karar oturumunda Haikawa, yasal olarak zorunlu mali kayıtları muhafaza etmediği gerekçesiyle 1 milyon yen (9 bin 650 dolar) cezaya çarptırıldı.

Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturmalar Dairesi, hatalı raporlamanın farkında olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle hafta başında gönüllülük esasınca ifadesine başvurulan Abe’nin aleyhinde dava açılmamasına karar verdi.

- Suga da özür diledi

Savcıların kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Abe, çalışma ekibinin defter tutması hakkında bir probleme dair bilgisinin olmadığını yineledi.

Finans raporlamalarına dair hatalı beyanat verildiğinin ortaya çıkması sonrası kamuoyundan özür dileyen Abe, "Ağır bir siyasi sorumluluğum olduğunu tüm kalbimle kabul ediyorum. Halkın güvenini yeniden kazanmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Ağustos sonu sağlığını gerekçe göstererek görevinden istifa eden eski başbakan, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) üyeliğinden ve Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekilliğinden ayrılmayacağını söyledi.

Kabine Baş Sekreterliği döneminde iddialara ilişkin o dönem Abe’yi savunan açıklamaları anımsatılan Başbakan Suga Yoşihide de "(Önceki) Açıklamalarımın doğru olmadığı ortaya çıktı." ifadesini kullanarak halktan özür diledi.

Öte yandan partisi LDP ile ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP), şimdiye kadar verdiği beyanatların aksi yönde görüş bildiren Abe’nin meclise çağrılıp dinlenilmesine karar verdi.

- Masraf açığı kapatılmış

Kyodo’nun soruşturma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 2013-19 arasında yıllık kiraz çiçekleri açılışı arifesine denk gelen dönemde, Tokyo’daki iki lüks otelde akşam yemeği toplantıları düzenleyen Abe’nin bir grup taraftarına, ofis sekreteri 61 yaşındaki Haikawa liderlik etti.

Çoğunluğunu, Abe’nin milletvekili seçildiği Yamaguçi eyaletindeki seçmenlerin oluşturduğu katılımcılar 5 bin yen (48 dolar) öderken, 5 yıl boyunca düzenlenen toplantıların masrafları toplamda 23 milyon yen (222 bin dolar) tuttuğu ortaya çıktı.

Tutulmayan gelir-gider dengesi kayıtlarına rağmen, Abe’nin ofisinin mali işlerden sorumlu kadronun, toplantıların geri kalan toplam 9 milyon yenlik (87 bin dolar) masraf açığını siyasi fonlar yasasını ihlal ederek karşıladığı tahmin ediliyor.

Kasım 2019’da açığa çıkmasına karşın Abe, ofisinde siyasi fonlarını kontrol eden bir grubun, yemekli toplantıların harcamalarının kısmen karşılandığına yönelik iddiaları, parlamento oturumlarında defalarca reddetmişti.

Son durumun, Abe döneminde Kabine Baş Sekreteri görevini yürüten ve Abe’nin istifa etmesi sonrası LDP iç seçimlerinde Başbakanlığa getirilen Suga Yoşihide ve LDP’nin, Ekim 2021’deki olağan genel seçimler öncesi siyasi prestijini sarsabileceği kaydediliyor.

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