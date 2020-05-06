Japonya’da korona virüs ölümleri 590’a yükseldi

Japonya’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 590’a yükselirken, toplam vaka sayısı ise 16 bin 189’a ulaştı.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan öldürücü korona virüs, bugün Japonya’da 11 ölüme daha neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 590’a yükseldi. Can kayıplarının 13’ünü daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu ifade edilirken, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 577 kişinin korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybettiği açıklandı.

Vaka sayısı 16 bin 189’a yükseldi

Bugün 38’i başkent Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 105 yeni korona virüs vakası ise, Japonya’daki toplam vaka sayısını 16 bin 189’a çıkardı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde 15 bin 477 kişi korona virüse yakalandı.

Umut veren gelişme

Öte yandan dün, ülke genelinde Nisan ayından bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı olan 120 enfeksiyonun doğrulanması, "ikinci dalga" endişesi yaşanan Japonya’yı umutlandırdı. Bugün yerel saat ile 20.00’a dek yalnızca 105 vaka bildirilmesi de salgının etkisini yitirdiği şeklinde yorumlandı.