Japonya’da günlük vaka sayısı 30’a düştü

Japonya’da bugün 30 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısının 17 bin 78’e ulaştığı ülkede, son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’da son günlerde korona virüs enfeksiyonlarının yayılış hızında gözlenen düşüş sürüyor. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün ülkede doğrulanan yeni vaka sayısı 30’a düştü. Son gelişmeler ülkedeki toplam vaka sayısını 17 bin 78’e taşırken, bu sayıya karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu kaydedildi.

12 kişi daha hayatını kaybetti

Son 24 saatte ülke genelinde kaydedilen 12 yeni ölüm Japonya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 781’e yükseltti. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcuları arasından 13 kişinin yaşamını yitirdiğini yineleyen yetkililer, Japonya genelindeki ölü sayısını ise 768 olarak duyurdu.

Tokyo’da 10 yeni vaka

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bugün 10 yeni vaka kaydedilmesi salgının etkisini yitirdiği şeklinde yorumlanırken, dev metropoldeki enfeksiyon sayısı toplam 5 bin 65 oldu. Onu bin 771 vaka ile Osaka izlerken, Kanagawa’da ise bin 274 vakaya rastlandı. Hokkaido’daki korona virüs vakaları ise bin 15’te kaldı.

232 hasta kritik durumda

An itibariyle Japonya’nın tamamında 232 Covid-19 hastasının sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, taburcu edilen hasta sayısının da 12 bin 217 olduğu kaydedildi.