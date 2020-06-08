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Spor

Japonya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:54:01 -
Japonya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - Japonya 1. Futbol Ligi (J1 League) ekiplerinden Nagoya Grampus'un kalecisi Mitchell Langerak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara uygulanan testin ardından sonucu pozitif çıkan Avustralyalı kaleci Langerak'ın hastalık belirtileri göstermediği, karantina sürecini Aichi ilindeki bir hastanede geçireceği belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen 1. Futbol Ligi'nin, 4 Temmuz'da yeniden başlatılması planlanıyor.

Resmi verilere göre, Japonya'da bugüne kadar 17 bin 141 kişi koronavirüse yakalanırken, 916 kişi ise hayatını kaybetti.


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